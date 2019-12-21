موعد مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي.. والقنوات الناقلة

يستعد الهلال السعودي اليوم السبت، لمواجهة هامة أمام مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام على استاد خليفة الدولي.

يدخل الهلال السعودي المباراة باحثًا عن الفوز للوصول إلى إنجاز يضاف إلى تاريخه بتحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية للمرة الأولى.

وتعد تلك هي المشاركة الأولى للهلال في مونديال الأندية، وتمكن من إقصاء الترجي التونسي، ليواجه فلامينجو البرازيلي

في نصف النهائي، ولكنه سقط في فخ الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظهر الهلال بشكل مقبول بالنسبة إلى جماهيره حتى الأن في البطولة، ويحتاج إلى تحقيق الفوز اليوم من أجل حصد المركز الثالث في إنجاز له بالمشاركة الأولى.

وعلى الجانب الأخر فإن مونتيري المكسيكي تمكن من إقصاء السد القطري، المشارك بصفته البلد

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المضيف، وتأهل الفريق المكسيكي إلى نصف النهائي لمواجهة ليفربول ، ورغم خسارته بهدفين مقابل هدف، إلا إنه قدم مباراة مميزة وكان خصم عنيد للريدز.

ويبحث مونتيري خلال مشاركته الرابعة في البطولة، عن تحقيق المركز الثالث الذي لم يحققه منذ نسخة 2012، حينما فاز على الأهلي بهدفين نظيفين.

موعد مباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي

تنطلق المباراة في الرابعة والنصفعصرا بتوقيت القاهرة،

والخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والسادسة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ومونتيري المكسيكي

تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1