رياضة | تشكيل بيراميدز المتوقع ضد المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز المتوقع ضد المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق بيراميدز مواجهة هامة للغاية مساء اليوم، وذلك عندما يواجه نظيره المصري البورسعيدي في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى بيراميدز لاستعادة نغمة الانتصارات مجددًا بعدما تلقى الفريق هزيمتين متتاليتين في أخر مباراتين على يد الزمالك والجونة، لتقرر إدارة النادي إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر ومنح المهمة مؤقتًا لعبد العزيز عبد الشافي.

واستقر زيزر على التشكيل الذي سيخوض به بيراميدز مباراة اليوم أمام المصري والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان

Advertisements

خط الدفاع : رجب بكار - عبد الله بكري - ويلفريد كانون - محمد حمدي

خط الوسط : محمد فتحي - عمر جابر - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد فاروق

خط الهجوم : جون أنطوي.