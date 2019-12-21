رياضة | ثلاث قنوات تعلن بث مباراة ليفربول وفلامنجو مجاناً بكأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاث قنوات تعلن بث مباراة ليفربول وفلامنجو مجاناً بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم عبر القنوات المفتوحة الناقلة لمواجهة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليلفر، يبحث الكثير في الوطن العربي عن طريقة سهلة لمشاهدة مباراة الهلال السعودي القادمة في بطولة كأس العالم للأندية والتي يلتقي فيها ضد فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث والمركز الرابع في مونديال الأندية.

وكان الهلال قد تعرض للخسارة في مباراة الدور قبل النهائي على يد فلامينجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ولكن قدم الهلال شوط أول من أفضل الأشواط التي شاهدناها في البطولة، وخسر وهو مرفوع الرأس بكل تأكيد، أما فريق مونتيري المكسيكي فقد خسر أمام الريدز ليفربول بهدفين مقابل هدف في مباراة قوية كان فيها الفريق المكسيكي ندا قويا لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب، وتمكن أنطونيو محمد مدرب مونتيري من فرض التعادل حتى آخر دقائق المباراة، ولكن روبيرتو فيرمينو خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليصعد بليفربول للمباراة النهائية ضد فلامينجو البرازيلي.

وسيلعب الهلال السعودي ضد مونتيري المكسيكي غدا السبت 21 ديسمبر 2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا “16:30” بتوقيت مصر، والخامسة والنصف مساءا “17:30” بتوقيت السعودية، والسادسة والنصف مساءا “18:30” بتوقيت دبي.

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ويبحث الكثير عن طريقة سهلة ومجانية لمشاهدة مباراة الهلال بدلا من القنوات الرياضية ذات الإشتراكات الغالية في الثمن، ونقدم لكم قائمة بقنوات مفتوحة ستنقل مباراة الهلال ضد مونتيري بدون تشفير أو تقطيع:

قناة الكأس 3 اتش دي على القمر الصناعي نايل سات بتردد 11919 أفقي ومعدل الترميز 27500.

قناة آسر اتش دي تي في – ASR TV HD، على قمر INSAT 2DT بتردد 10845 عمودي ومعدل ترميز 27500.

قناة بي بي سي تو الإنجليزية BBC TWO، وترددها 10773 على قمر آسترا بمعدل ترميز 23000.