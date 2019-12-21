رياضة | قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول وفلامنجو.. تعرف على الترددات الأن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول وفلامنجو.. تعرف على الترددات الأن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 الرياضي خطة القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية بين ليفربول الإنجليزي بطل أوربا وفلامنجو البرازيلي بطل اميركا الجنوبية، وفيما يلي القنوات المفتوحة لمباراة ليفربول ضد فلامنجو اليوم وهي محل بحث كبير من محبي النجم المصري محمد صلاح المحترف فى ليفربول الانجليزي الاستمتاع بمباراة رائعة فى نهائي كاس العالم للاندية.

ويطمح ليفربول فى تسجيل اسمه وسط العظماء حيث يلعب فريق ليفربول بطل دورى أبطال أوروبا المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، ويأمل الريدز فى تحقيق الفوز باللقاء الحاسم والنارى، كما يسعى بطل أوروبا فى تحقيق الانتصار وحسم الكأس التاريخية وإضافتها لدولاب بطولاته لأول مرة فى تاريخه، ويسعى لاعبى الفريق محمد صلاح وماني فيرمينو وفان ديك وبيكر وغيرهم فى تسطير أسمائهم وسط العظماء فى البطولة العالمية.

فلامنجو يسعى لمواصلة المسيرة نحو الكأس يخوض فريق فلامنجو بطل كأس ليبرتادوريس مباراته النهائية فى كأس العالم للأندية، ويأمل فلامنجو فى تحقيق الفوز فى اللقاء المرتقب، كما يسعى لحسم الخطوة الأخيرة واستغلال خطواته الثابتة من أجل تحقيق الكأس التاريخية، ويطمح الفريق البرازيلي في تقديم أفضل مستوى فنى وبدنى من أجل الحفاظ على الكأس والتتويج باللقب العالمى.

يذكر أن فريق فلامنجو البرازيلي قد توج بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس على حساب فريق ريفير بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1، كما يذكر أيضا أنه شارك فى دور نصف النهائي بالبطولة وحقق الفوز على فريق الهلال السعودى بنتيجة 3-1 .

تعرف على تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة ليفربول وفلامنجو نهائي كأس العالم للأندية

canal sport 2 11488 رأسي هوتبيرد 13

rmc sport 1 11934 رأسي أسترا 19

sport tv 2 12246 أفقي هيسباسات

Idman 11169 أفقي AzerSpace 46°E.

أهم ترددات قنوات الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

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القمر العربسات Arabsat 2A في اتجاه 26 شرقا

تردد القناة 12418 الاستقطاب أفقي

معامل الترميز 27500

تردد قناة Alkass Three

على النايل سات

11919 استقطاب افقي

معامل الترميز 27500 التصحيح 3/4

على العرب سات

تردد القناة 12245 الاستقطاب عمودي

معامل الترميز 27500 التصحيح ¾

نقلنا إليكم القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ليفربول فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية، وسنوفر اليكم ظهور اى قنوات أخرى مفتوحة تنقل مباراة ليفربول اليوم فتابعونا خلال الساعات القادمة.