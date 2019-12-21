رياضة | ديشان يكشف موقف كريم بنزيما النهائي من الإنضمام للمنتخب الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديشان يكشف موقف كريم بنزيما النهائي من الإنضمام للمنتخب الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، عن موقفه النهائي من إنضمام كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى صفوف منتخب بلاده من جديد.

وأوضح مدرب المنتخب الفرنسي، أنه متمسك بقرار تجميد مشاركة مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما تماماً مثلما حدث منذ عدة سنوات، بالرغم من نجاحه الكبير على الصعيد الفني لنادي ريال مدريد في الفترة الماضية.

وكان ديشان قد استبعد كريم بنزيما بداية من الفترة التي سبقت منافسات يورو 2016، بعدما تورط اللاعب في مؤامرة مزعومة للابتزاز مع أحد زملائه بالمنتخب، حيث تعرض اللاعب للإتهام حينها بابتزازه زميله السابق ماتيو فالبوينا.

وخاض كريم بنزيما صاحب الـ 31 عاماً أكثر من 80 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، قبل استبعاده.

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تصريحات ديشان على موقف بنزيما

وصرح ديشان لصحيفة "لوموند" الفرنسية: "ليس لدي ما أتحدث به بشأن بنزيما، بالنسبة لي هذا لم يعد هذا موضوعاً، فالقرار صادر عن محكمة النقض وأنا لست مختصا بالحديث عن مثل هذه المواضيع".

وأضاف: "عندما يكون لدي قرار أتخذه بشأن هذا الأمر أياً كان، فلدي هدف واحد فقط، المصلحة الجماعية للمنتخب الفرنسي".

ومن الجدير بالذكر أن النجم الفرنسي كريم بنزيما يقدم أداءا كبيرا مع ريال مدريد، حيث تمكن مكن قيادة الفريق للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتقاسم الصدارة مع غريمه التقليدي برشلونة في بطولة الدوري، حيث يتأخر بفارق الأهداف فقط.