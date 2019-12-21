رياضة | مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أتلتيك بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد قبل موقعة أتلتيك بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة سارة لجماهير ريال مدريد الإسباني، بإقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من العودة إلى الفريق مرة أخرى، بعد شفاءه من الإصابة التي تعرض لها.

وذكرت التقارير، أن ماركو أسينسيو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، واصل تدريباته من أجل العودة إلى تدريبات الميرنجي من جديد، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في تحضريات الفريق قبل بداية الموسم.

ونشر أسينسيو، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" خلال قيامه بمداعبة الكرة لأول مرة، منذ العملية الجراحية التي خضع لها في الركبة منذ أكثر من 5 أشهر.

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وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، على أن عملية تعافي اللاعب تسير بشكل أسرع من المتوقع، كما أن صاحب الـ23 عاماً بدا يشعر بتحسن كبير في ركبته، ومن المنتظر عودته إلى تدريبات ريال مدريد بعد أقل من شهرين، وذلك في حال سارت الأمور كما مخطط لها من قبل النادي واللاعب.

وكان ريال مدريد قد فرض التعادل على غريمه التقليدي برشلونة، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأربعاء الماضي، على ملعب الكامب نو، وأنتهت بدون أهداف.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو

ويستضيف نادي ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو، يوم الأحد المقبل، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ضمن بطولة الدوري الإسباني.