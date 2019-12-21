رياضة | باريس سان جيرمان يكشف خططه المستقبلية للصيف القادم

وكلفت إدارة النادي العاصمي، المدير الرياضي للفريق ليوناردو أراوخو، لحسم الصفقتين خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير فرنسية قد أفادت أن إدارة باريس سان جيرمان ستسمح برحيل نيمار مقابل مبلغ 180 مليون يورو، وسط تكهنات شديدة بعودته لبرشلونة مرة أخرى.