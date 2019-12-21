رياضة | جوهرة الريال الصاعدة تقترب من الرحيل عن الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوهرة الريال الصاعدة تقترب من الرحيل عن الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني قاب قوسين أو أدني من مغادرة قلعة "السانتياجو برنابيو" خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق الملكي خلال الموسم الحالي.

ويعاني "جونيور" من عدم التأقلم مع الحياة في اسبانيا، ويكافح من أجل الحصول على مكان في التشكيل الاساسي للفريق الملكي تحت قيادة مدربه الحالي زين ا لدين زيدان.

4 أندية انجليزية تترقب مصير "جونيور": Advertisements وتنتظر 4 أندية إنجليزية رحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد الاسباني، للدخول في مفاوضات للحصول على خدمات اللاعب الشاب خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، فإن أندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال وتوتنهام تراقب باهتمام موقف فينيسيوس، وترغب في ضمه خلال الموسم الحالي.

ويعتبر فينسيوس جونيور واحد من أفضل اللاعبين الشباب في الكرة العالمية، رغم ابتعاده عن المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد.