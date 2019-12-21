رياضة | بعد القفزة الشهيرة.. رونالدو يخرج من إطار كرة القدم في المنافسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد القفزة الشهيرة.. رونالدو يخرج من إطار كرة القدم في المنافسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير اعلامية عن سر القفزة الهائلة للبرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة يوفنتوس وسامبدوريا بالدوري الإيطالي والتي سجل منها هدف الفوز لليوفي بطريقة اثارت اعجاب جماهير وعشاق الساحرة المستديرة.

وقفز كريستيانو رونالدو إلي ارتفاع 2.55 متر واستقبل كر ة عرضية ارسلها له زميله ساندرو ووضعها برأسية قوية في الشباك ليقود يوفنتوس للفوز علي سامبدوريا بنتيجة 2-1.

وذكر موقع "فوكس سبورتس"، أن قفزة رونالدو جرت مقارنتها بقفزات أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان، لاسيما بعدما استطاع البقاء أكثر من ثانية فى الهواء، فيما كان مستوى خصره موازيًا لأعلى ارتفاع لرأس مدافع سامبدوريا. Advertisements

وكشف الموقع الشهير أن السر وراء القفزة الهائلة لـ"رونالدو" في لقاء سامبدوريا، هو اللياقة البدنية العالية للاعب البرتغالى.

وتابع الموقع أن اللياقة البدنية لـ"رونالدو" لا تزال مرتفعة بشكل كبير رغم أن تقدم سنه لـ 34 عامًا، ولكن العمر البيولوجي للاعب حاليا هو 23 عامًا، وتأتي لياقته المرتفعة بسبب اهتمامه بالسباحة بشكل مستمر، مما يساعده على الاسترخاء إلى جانب تعزيز لياقته البدنية".