رياضة | رونالدو ينافس أسطورة السلة الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو ينافس أسطورة السلة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي نافس مايكل جوردان أسطورة كرة السلة الأمريكية وذلك بعد هدفه الرائع في مرمى سامبدوريا الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة 17 في بطولة الدوري

الإيطالي.



وذكر موقع فوكس سبورتس العالمي أن رونالدو ارتقى فوق مدافع سامبدوريا ليسجل هدفًا رائعًا ليمنح فريقه الفوز في اللقاء الذي انتهى بفوز اليوفي بهدفين مقابل هدف ليعتلى السيدة العجوز صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي لعب 16 مباراة.



وأكد الموقع العالمي أن رونالدو قفز إلى ارتفاع 2.55 متر ليستقبل الكرة العرضية التى أرسلها له زميله أليكس ساندرو.



وأشار الموقع العالمي إلى أن قفزة رونالدو جرت مقارنتها بقفزات أسطورة كرة السلة الأمريكية مايكل جوردان تحديداً بعد أن تمكن من البقاء أكثر من ثانية في الهواء فيما كان مستوى خصره موازيًا لأعلى ارتفاع لرأس مدافع سامبدوريا.

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وأفاد الموقع العالمي أن السبب وراء ما شاهده متابعو المباراة فى لقاء سامبدوريا هو اللياقة البدنية العالية للدون البرتغالي.



وأوضح الموقع العالمي أن رونالدو يقول إن عمره البيولوجي حاليًا 23 سنة وهو ما يعني أن لياقته البدنية لا تزال في أعلى مستوى على الرغم من بلوغه سن ال 34 عاما.



وألمح الموقع العالمي أن السر في ذلك هو أن رونالدو يقضي وقتًا طويلًا في السباحة وهو أمر يساعده على الاسترخاء بالإضافة إلى تعزيز لياقته البدنية.



جدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو انتقل إلى يوفنتوس في الموسم الماضي قادمًا من ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو.