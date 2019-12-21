رياضة | صدمة موجعة لنجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة موجعة لنجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية أن القيمة السوقية للبرازيلي نيمار نجمباريس سان جيرمان انخفضت للمرة الأولى منذ 11 عاما لتصل إلى 160 مليون يورو.



وذكر موقع ترانسفير ماركت أن نيمار تعرض منذ رحيله عن صفوف برشلونة في صيف 2017 إلى العاصمة الفرنسية للكثير من المشكلات سواء البدنية أو من ناحية المستوى وكذلك التصادم مع إدارة الفريق الباريسي وجماهيره.



وأشار الموقع العالمي إلى أن نيمار كان يحلم في قيادة الفريق نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ولكنه اكتفى بالتتويج محليا بالدوري مرتين وكأس فرنسا مرة واحدة وكأس الرابطة مرة.



وأوضح الموقع العالمي أن قيمة نيمار بدأت في الظهور في موقع سوق الانتقالات في 2009 مع ناديه السابق سانتوس وكان عمره آنذاك 17 عاما وقيمته مليون يورو.

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ونجح برشلونة في خطف نيمار في عام 2013 مقابل 50 مليون يورو قبل أن يقفز إلى 150 مليون يورو مع رحيله إلى فرنسا بعد الإنجازات التي حققها مع برشلونة والتتويج بالثلاثية التاريخية للمرة الثانية في 2015.



وكشف الموقع العالمي أن قيمة نيمار لم تكن وقت رحيله إلى باريس قريبة من قيمة الصفقة التي بلغت 222 مليون يورو والتي تعتبر الأغلى في تاريخ كرة القدم.



وألمح الموقع العالمي أن قيمة النجم البرازيلي صعدت بعدها إلى 180 مليون يورو قبل أن تنخفض بواقع 20 مليون يورو في آخر تحديث للموقع.



وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تقديرية فقط، حيث أنها لا تعني قيمة حقيقية لنيمار إذا ما أراد الانتقال لصفوف فريق آخر إلا أنها تعكس في الحقيقة الوضع الذي يعيشه نيمار حاليا ومدى تراجع معدلاته.