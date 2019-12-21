رياضة | الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لتوجية ضربة قوية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن مسئولي الأهلي يخططون لتكثيف المفاوضات مع محمد عبد العاطي نجم وسط وادي دجلة تمهيدا لضمه لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأشارت التقارير إلى أن الأهلي يسعى لتدعيم صفوف الفريق بلاعب وسط مميز وذلك بسبب معاناة الفريق من أزمة قوية تحديداً بعد الإصابات التي تعرض لها الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي وتأكد غياب الثنائي حتى نهاية الموسم.



وأكدت التقارير أن محمد عبد العاطي يعتبر على رأس أولويات الزمالك الفنية في الفترة المقبلة، حيث كان يخطط الفريق الأبيض لضم اللاعب في الصيف الماضي ولكن إدارة دجلة رفضت.



وأفادت التقارير الصحفية بأن الأهلي يسعى لاستغلال علاقته القوية بماجد سامي مالك وادي دجلة من أجل ضم عبد العاطي في الميركاتو الشتوي المقبل.