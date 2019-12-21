رياضة | ريال مدريد لا يستحق ركلة جزاء في كلاسيكو الأرض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد لا يستحق ركلة جزاء في كلاسيكو الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأنه ظهرت تطورات جديدة بشأن الجدل التحكيمي في مباراة كلاسيكو الأرض الأخيرة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين ريال مدريد وبرشلونة وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة والمؤجلة من الدوري الإسباني.



وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن إدارة ريال مدريد اعترضت في بيان رسمي على قرارات الحكم الإسباني أليخاندرو هيرنانديز مؤكدةً أن الملكي استحق ركلتي جزاء في المباراة وأن إحداهما واضحة للغاية بسبب اعتداء مدافع برشلونة لينجليت على رافائيل فاران نجم الملكي.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اللعبة التي طالب فيها لاعبو الريال بركلة الجزاء سبقتها مباشرة لمسة يد على كريم بنزيما نجم هجوم ريال مدريد.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن لمسة اليد على كريم بنزيما كانت داخل منطقة الجزاء وبالتالي تبطل كل ما يتبعها ولا يحق لريال مدريد المطالبة بالحصول على ركلة جزاء.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ندد أيضًا بآداء حكام تقنية الفيديو الذين لم يبلغوا حكم الساحة بأن هناك ركلة جزاء لصالح فاران كما طالبوا بسماع التسجيل الصوتي لما قاله المسئولون عن الفار بشأن اللعبة.



وذكرت تقارير صحفية إيطالية منذ أيام أن العديد من أندية أوروبا تخطط للتعاقد مع نجم هجوم ريد بول سالزبورج النرويجي إيرلينج هالاند في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات.



وأفادت شبكة سبورت إيطاليا بأن وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا إتفق مع نادي ريد بول سالزبورج على خفض سعر هالاند الى 30 مليون يورو تقريباً بما في ذلك العمولات.



وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن سعر هالاند سيبقى بعيداً عن 70 إلى 75 مليون يورو والتي يرغب ريد بول في الحصول عليها مفقابل التخلي عن نجمه البالغ من العمر 19 عامًا في الفترة المقبلة.



وأكدت الشبكة الإيطالية أن عدة أندية تسعى للتعاقد مع النجم الشاب على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس وميلان الإيطاليين وبروسيا دورتموند ولايبزيج وبايرن ميونخ الألمانيين.