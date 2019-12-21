رياضة | فالفيردي: إدارة برشلونة لن تقوم بأي تعاقدات في يناير







أكد الاسباني فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة في المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز أن الفريق لا يحتاج لأي دعم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2020.

وقال مدرب نادي برشلونة في المؤتمر الصحفي :" فاز فريق الأفيس علينا هنا في كامب نو الموسم الماضي وكان من الصعب الفوز عليهم ولكن يجب أن نحصل على الثلاث نقاط هم يدافعون بشكل جيد ولديهم كرات عسكية خطيرة نريد ثلاث نقاط مهمة تضعنا في صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز".

وأضاف فالفيردي:" بالتأكيد ريال مدريد كان خطير في الكلاسيكو ونحن ننظر إلى الاشياء ونسأل لماذا حدث ذلك الريال يتميز باللعب الجانبي والضغط العالي الذي تميز به كثيراً في المواجهة نحن دائماً نظهر بشكل جيد على الرغم من أن هنالك اشياء نود تحسينها الفوز والخسارة جزء من الحياة وكرة القدم مثل الحياة لكي يكون الناس سعداء يجب أن نتفوق على المنافس بشكل كامل في بعض الأحيان فعلناها وفي أحيان أخرى لا مع تقنية الفيديو لا ينتهي الخلاف وهذا مرتبط بكرة القدم ".