رياضة | نتائج حسام حسن التاريخية ضد الزمالك كمدرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج حسام حسن التاريخية ضد الزمالك كمدرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة حسام حسن المدير الفني، في اقتناص نقطة غالية من أنياب الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق سموحة السكندري بقيادة العميد حسن، تعادلًا سلبيًا بطعم الفوز، أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهم ا مساء أمس الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري العام.

ورفع سموحة، رصيده إلى 14 نقطة محتلًا المركز الخامس، متساويًا مع الزمالك والذي رفع رصيده أيضًا لنفس النقاط، إلا أن الأخير يحل رابعًا بسبب تفوقه في عدد الأهداف.

ودائمًا ما تشهد مباريات الفارس الأبيض أمام حسام حسن، سخونة وإثارة كبيرة للظفر بالنقاط، حيث إلتقوا بمباراة اليوم في 14 مباراة.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات الزمالك ضد حسام حسن بعد تعادلهما أمس من خلال التقرير الآتي:-

ونجح الزمالك في حسم 7 مباريات لصالحه ضد العميد، فيما سجل حسن 3 إنتصارات وكان لنصيب التعادل مواجهتين فقط..

أولا..."فوز الزمالك" نجح في تحقيق أول فوز على حسام حسن عندما كان يقود المصري البورسعيدي في 24 أغسطس 2008بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

الفوز الثاني كان عندما كان يقود العميد تدريب الاتحاد السكندري، في تاريخ 30 أكتوبر 2014 وانتهت بنتيجة هدف دون رد.

وجاء الانتصار الثالث للفارس الأبيض، في تاريخ 23 أبريل 2015، وانتهت بنتيجة هدفين دون رد. Advertisements

وانتصر الفارس الأبيض للمرة الرابعة في المواجهة التي قاد فيها العميد فريق المصري البورسعيدي بولايته الثانية، بتاريخ 20 يناير 2016 وانتهت بهدف دون رد.

وفي تاريخ 4 نوفمبر 2016 فاز الزمالك للمرة الخامسة، بهدف دون مقابل.

وكرر الزمالك، فوزه للمرة السادسة في تاريخ 24 أبريل 2017، وانتهت بهدف نظيف.

وكان الفوز الأخير للزمالك، بتاريخ 22 سبتمبر 2017 بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ثانيًا.." هزائم الزمالك" وشهدت أول مباراة بين حسام حسن والزمالك، عندما تولى العميد قيادة المصري البورسعيدي، فوز الفريق البورسعيدي هدفين مقابل هدف وحيد، بتاريخ 10 أبريل 2008.

نجح العميد في تحقيق فوز على الزمالك، للمرة الثانية بتاريخ 8 أغسطس 2017 بهدفين مقابل لاشئ.

وفي أخر مباريات انتصار العميد، نجح في الفوز على الزمالك بهدف دون رد.

ثالثًا.. "التعادلات" وإلتقى العميد حسن، مع الزمالك، في مواجهة بيوم 24 يونيو حيث شهدت المباراة تعادلًا إيجابيًا بهدفين لكل فريق.