اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري اليوم في مونديال الأندية يلا شوت HD رابط ماتش الهلال السعودي yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري اليوم في مونديال الأندية يلا شوت HD رابط ماتش الهلال السعودي yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر مباراة الهلال ضد مونتيري في بطولة كأس العالم للأندية، حيث تُذاع المباراة في بطولة كأس العالم للأندية في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

حيث تُذاع مباراة الهلال ضد مونتيري على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

آخر إستعدادات الهلال لمُباراة مونتيري السبت في بطولة كأس العالم للأندية: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد مونتيري السبت 21/12/2019 في بطولة كأس العالم للأندية

Advertisements

تابع لايف مباراة الهلال ومونتيري مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام نظيره فريق مونتيري، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الهلال في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال خمسة أهداف في مرماه.

ويدخل المدرب رازفان لوشيسكو هذه المباراة في بطولة كأس العالم للأندية بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / عبدالله عطيف / أندري كاريلو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز.