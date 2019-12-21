اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر اليوم السبت 21/12/2019 في كأس العالم للأندية beIN SPORTS المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري بث مباشر اليوم السبت 21/12/2019 في كأس العالم للأندية beIN SPORTS المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يختتم فريق الهلال السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية، من خلال مواجهة فريق مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد أصحاب المراكز الثالث والرابع في مونديال الأندية قطر 2019 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على أرضية ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ضد مونتيري، علماً بأن فريق الهلال كان قد خسر من فريق فلامينغو البرازيلي في مباراة الدور نصف النهائي بثلاثية مقابل هدف واحد، فيما خسر فريق مونتيري من فريق ليفربول الإنجليزي في مباراة الدور نصف النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية السبت:

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قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6. قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C. قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird. قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C. قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D. قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird. قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra. قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3. قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

موعد مباراة الهلال ومونتيري السبت في بطولة كأس العالم للأندية:

والقنوات المفتوحة الناقلة لمُباراة الهلال ضد مونتيري بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الهلال ومونتيري في بطولة كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد مونتيري في بطولة كأس العالم للأندية في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة: الخامسة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. السادسة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الرابعة والنصف عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.