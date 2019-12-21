اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت21/12/2019 في نهائي كأس العالم للأندية دون تقطيع| هدف محمد صلاح liver

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو بث مباشر اليوم السبت21/12/2019 في نهائي كأس العالم للأندية دون تقطيع| هدف محمد صلاح liver والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو بث مباشر مجاناً السبت 21/12/2019 في نهائي كأس العالم للأندية، حيث يستعد عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان حول العالم لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية، والتي من المقرر أن تجمع في مساء يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 بين فريق ليفربول الإنجليزي حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا وبين فريق فلامينغو البرازيلي حامل لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس.

وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد فلامينغو، إضافة إلى موعد مباراة ليفربول ضد فلامينغو المقرر إقامتها على أرضية ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية السبت: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

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قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

موعد مباراة ليفربول وفلامينغو السبت في نهائي كأس العالم للأندية: والقنوات المفتوحة الناقلة لمُباراة ليفربول ضد فلامينغو بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وفلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد فلامينغو في نهائي كأس العالم للأندية في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.