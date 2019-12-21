اونلاين | Barcelona VS Deportivo Alaves live streaming | مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بث مباشر KORA LIVE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Barcelona VS Deportivo Alaves live streaming | مشاهدة مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بث مباشر KORA LIVE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع لايف مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس مباشر، حيث يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، بينما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق برشلونة في الفترة الماضية، نجح فريق برشلونة في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق برشلونة خمسة أهداف في مرماه.

ويدخل المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي هذه المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: مارك أندري تير شتيجن / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت لونجلي / جوردي ألبا / سيرجيو بوسكيتس / فرينكي دي يونج / إيفان راكيتيتش / أنطوان جريزمان / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس بث مباشر، وسوف يدخل فريق ديبورتيفو ألافيس مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق برشلونة، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ديبورتيفو ألافيس إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق ديبورتيفو ألافيس في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق ديبورتيفو ألافيس في الفترة الماضية، نجح فريق ديبورتيفو ألافيس في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق ديبورتيفو ألافيس تسعة أهداف في مرماه.