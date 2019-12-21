اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر | Manchester City vs. Leicester City live stream: Premier League match

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موعد مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز: والقنوات الناقلة لمُباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2019 على الأراضي الإنجليزية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة:

الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.