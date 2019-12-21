شكرا لقرائتكم خبر عن موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

السبت 21 ديسمبر 2019 يستضيف نادي برشلونة نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب "كامب نو".

ويسعى العملاق الكتالوني لتحقيق الفوز، بعد التعادل في الجولة السابقة أمام غريمة التقليدي ريال مدريد بدون اهداف. موعد مباراة برشلونة وألافيس Advertisements تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3، وbeIN SPORTS 4k. ويدخل البارسا اللقاء وهو متصدر جدول الترتيب وفي رصيده 36 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد وديبورتيفو آلافيس، في المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وألافيس في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.