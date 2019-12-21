شكرا لقرائتكم الاهلي يرفض مقترح تغيير نظام الاستبدال قبل انتهاء الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي أن الأنباء المسربة في هذا الشأن من داخل اتحاد الكرة غير مقبولة، والتي تُفيد بأن هناك مناقشة لفكرة استبدال اللاعبين الغائبين لظروف قهرية في قوائم الأندية دون احتسابهم ضمن لائحة الاستبدال التي تفرض على كل فريق استبدال 5 لاعبين فقط ، وهو الأمر الذي لن يتم إلا بموافقة جميع الأندية وفقاً للأنباء المسربة، مؤكدين أن مناقشة الأمر من الأساس مرفوضة جملة وتفصيلاً .
وتحاول عدده أندية تعديل نظام الاستبدال من خلال زيادة العدد وعدم الاكتفاء بخمسة لاعبين ،خاصة تلك الأندية التي استكملت قائمتها واستنفذت الاستبدال قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأن عدم اجراء تعديلات على نظام الاستبدال يعني استكمالهم الموسم باللاعبين المقيدين في قائمتهم دون ضم لاعبين جدد.
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