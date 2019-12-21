شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يتحفظ على طلب إقامة معسكر للمنتخبين الأول والاولمبى فى يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ مسئولو اتحاد الكرة على طلب الجهاز الفني للمنتخب الأول و الأوليمبي بتخصيص أيام فى شهر يناير و نوفمبر المقبل لإقامة معسكر للاعبين المحليين فى ظل رغبة المنتخبين فى تجربة أكثر من لاعب تمهيداً للاعتماد عليهم فى الفترة المقبلة ، ورغبة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي فى تجربة عناصر جديدة من الدوري فى المعسكرات لإكسابها خبرات اللعب الدولي.

أكد مسئولو لجنة المسابقات أن ضيق الوقت وتحديداً فى شهر يناير و فبراير يصعب من مهمة إقامة معسكرات للمنتخب الأول بسبب كثرة الارتباطات للأندية فى البطولات المختلفة و تأجيل الدوري من قبل بسبب بطولة كأس الامم الأفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الماضي ، وتوقف الدوري قبلها من يوم 25 أكتوبر و تأجيل أكثر من لقاء ، و انشغال باقي الأندية بالبطولات الأفريقية والتى يشارك بها الأهلي و الزمالك فى دوري الأبطال و بيراميدز و المصري بالكونفدرالية ، ثم مشاركة الإسماعيلي و المصري فى البطولة العربية ، إلى جانب التخوف من رفض الأندية ترك لاعبيها خوفاً عليهم من الإجهاد و الإصابات لأن المعسكرات خارج الأجندة الدولية التى يحددها الاتحاد الدولي –فيفا- للتوقف الخاص بالمنتخبات.

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أكد مسئولو لجنة المسابقات لجهاز المنتخب الأول و الأوليمبي أنه سيتم دراسة إقامة معسكر للمنتخبين فى شهر فبراير المقبل لمدة 3 أيام ولكن ضيق الوقت يمنع إقامة معسكر فى يناير والأقرب صعوبة إقامة معسكر فى فبراير ، ولكن سيتم مناقشة ذلك خلال الفترة المقبلة.