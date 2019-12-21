إيران تتعهد للفيفا بالسماح للنساء بدخول ملاعب الكرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 ديسمبر 2019

نقلت «رويترز» عن مصدر مطلع، الجمعة، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قدم تعهداً كتابياً إلى الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بالسماح للنساء الإيرانيات بحضور مباريات في الدوري المحلي.



ولأول مرة منذ 40 عاماً، سمحت السلطات للسيدات الإيرانيات، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بدخول قسم مخصص للنساء داخل استاد آزادي، لمشاهدة منتخب بلادهن وهو يخوض مباراة أمام كمبوديا في تصفيات كأس العالم بطهران.

ويحظر على النساء دخول الملاعب التي تستضيف مباريات كرة القدم للرجال منذ ثورة 1979، مع وجود استثناءات قليلة لمجموعات صغيرة في مناسبات نادرة.

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وأرسل «الفيفا» وفداً إلى طهران لمتابعة دخول النساء للملعب وحضور المباراة، عقب وفاة سحر خداياري في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما أشعلت النار في نفسها احتجاجاً على اعتقالها لمحاولتها حضور مباراة.

وأطلق على خداياري اسم «الفتاة الزرقاء» بسبب ألوان قميص ناديها المفضل (الاستقلال)، وكانت تخشى أن يحكم عليها بالسجن لمدة 6 أشهر لمحاولتها دخول استاد متنكرة في زي رجل.

وعقب حضور النساء لمباراة المنتخب الإيراني، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حث جياني إنفانتينو، رئيس «الفيفا»، السلطات الإيرانية على السماح للنساء بحضور جميع المباريات، وليس فقط مباريات تصفيات كأس العالم.

وقال إنفانتينو، في حينها: «يتطلع (الفيفا)، الآن أكثر من أي وقت مضى، لمستقبل تتمكن فيه جميع الفتيات والنساء في إيران من حضور مباريات كرة القدم بحرية وفي أجواء آمنة».