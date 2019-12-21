شكرا لقرائتكم عاشور وعنتر يبحثان عن "مخرج شتوى" للهروب من جحيم الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث الثنائى محمد عنتر وإمام عاشور، لاعبى الزمالك، عن عروض من أندية الدورى الممتاز لتقديمها إلى إدارة النادى قبل نهاية الشهر الجارى للرحيل عن الفريق فى الانتقالات الشتوية فى حالة استمرار خروجهما من الحسابات الفنية للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعدما تم استبعاد الثنائى مؤخرًا من قائمة الفريق فى مواجهة سموحة بالدورى.

ومازال يتمسك إمام عاشور بإمكانية حصوله على فرصة فى الفترة المقبلة لذلك فضل إرجاء تقديمه أية عروض لناديه لحين معرفة مصيره مع المدرب الفرنسى بينما حسم عنتر قراره بمناقشة العروض التى تلقاها من خلال وكيل أعماله فى الفترة الأخيرة، بعدما علم بإنه خارج حسابات المدرب الفرنسى بصورة كبيرة فيما قرر إمام عاشور إرجاء حسم قراره النهائى وفقا لرؤية إدارة الزمالك خاصة إنه تلقى تأكيدات من إدارة الكرة بالفريق بأنه سيحصل على فرصته فى التوقيت المناسب وفقا لاجتهاده فى التدريبات إلا إن بحثه عن تأمين مصيره بامتلاك عروض من أندية الممتاز خاصة فى رغبته فى استعادة المشاركة بشكل أساسى حتى يكون ضمن حسابات شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى عند اختياره للقائمة التى ستشارك فى أولمبياد طوكيو 2020.

وسبق وطلب عنتر الخروج معارا من الزمالك فى يناير وتم رفض طلبه حيث يرغب مسؤولى النادى الأبيض فى الحفاظ خلال التوقت الحالى على جميع اللاعبين المقيدين بالقائمة البيضاء لارتباط الفريق بالعديد من المنافسات هذا الموسم.