شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه المصري فى مواجهة نارية في الدوري بـ" نيولوك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى موقعة نارية لن تخلو من الاثارة لاسيما أن كلا الفريقين تعرض للهزيمة فى الجولة الماضية حيث سقط المصرى أمام انبى بهدف دون رد فيما تلقى بيراميدز خسارة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه مثلهم ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 2 وسجل 15 هدفاً وسكنت شباكه 12 هدفاً .

وتعد مباراة الليلة بمثابة بروفة لمواجهة المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بالكونفدرالية حيث يقعان فى مجموعة واحدة برفقة رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى ، ويتصدر بيراميدز والمصرى المجموعة برصيد 6 نقاط من فوزين متتاليين لكل منهما ولكن الاهداف لصالح بيراميدز.

Advertisements

كما تمثل مباراة الليلة الظهور الأول لعبد العزيز عبد الشافى فى منصب المدير الفنى لبيراميدز بعد رحيل الفرنسى ديسابر عن منصبه ، يتكون التشكيل المتوقع لبيراميدز فى مواجهة اليوم من : " أحمد الشناوي - محمد حمدي - ولفريد كانون - علي جبر - رجب بكار - محمد فتحي - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - عمر العيوني - جون أنطوى".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى فى مباراة بيراميدز مكون من: " أحمد مسعود –كريم العراقي - سعيدو سيمبوري - أحد شوشة - محمود حمد - فريد شوقي - إسلام عطية - أحمد ياسر - حسن علي - مفتاح طقطق - محمود وادي".