شكرا لقرائتكم دجلة يصطدم بـ إنبي فى صراع الصحوة المتأخرة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف وادى دجلة نظيره انبى فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين اللذان يدخلان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث فاز دجلة على المقاولون العرب بهدف دون رد فيما فاز انبى على المصرى بنفس النتيجة.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 6 اهداف وتلقت شباكه 11 هدف فيما يحتل انبى المركز العاشر برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً.

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وطالب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لاعبيه بإستمرار عجلة الانتصارات بعد الفوز على ذئاب الجبل لضمان توديع مراكز القاع ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة فى مباراة اليوم مكون من : " محمد عبد المنصف ، محمود مرعى، محمد عادل، اساهاكى ياكوبو، أحمد رمضان بيكهام ، أحمد سعيد محمد، محمد عبد العاطي، محمد رضا بوبو ، مروان حمدي، أيمن عادل، رفيق كابو"

فى المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لمواصلة نتائجه الجيدة مع الفريق البترولى منذ توليه المسئولية خلفاً لعلى ماهر ويبدو التشكيل المتوقع لانبى فى مباراة دجلة مكون من : "محمود جاد- رامى صبرى - ابراهيم يحيى - على فوزى - عبد الرحمن عامر. -محمد رزق - حميد ماو - محمد بسيونى - زياد كمال - محمد شريف - محمود قاعود".