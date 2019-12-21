شكرا لقرائتكم فاروق بيراميدز على رأس المرشحين للمنتخب فى مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري على ضم عدد من الوجوه الجديدة للفراعنة فى المعسكرات المقبلة على رأسهم محمد فاروق مهاجم بيراميدز والذي أكد البدري أنه من العناصر الجيدة فى الدوري حتى الآن.

يراقب الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البدري أكثر من لاعب جديد بالدوري ولكنه يشترط استمرار تألقهم فى الفترة المقبلة مع فرقهم لضمهم.

كما اثني البدري على مستوى مصطفي محمد ولكنه أكد أن اللاعب يحتاج للعمل والجهد بشكل أكبر الفترة المقبلة وأن اللاعب تحت المنظار، ونفس الأمر لأكثر من لاعب.