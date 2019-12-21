بيراميدز يعلن القائمة النهائية لمواجهة المصري

أعلن الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، قائمة مباراة المصري التي تقام مساء السبت على استاد الجيش بالسويس في الدوري الممتاز. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان - أحمد دعدور Advertisements خط الدفاع: رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون - عبد الله بكري - طارق طه - محمد حمدي - محمود حمادة طه - محمد حمدي - محمود حمادة خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر العيوني - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عمر جابر - محمد فاروق - إسلام عيسى - إبراهيم عادل خط الهجوم: محمد الجباس - جون أنطوي

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