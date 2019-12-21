قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية للمحليين (شان) العام المقبل في الكاميرون، بسبب التأخر في تحديد موعدها والضغط الذي ستسببه على اللاعبين، بحسب ما أفاد مسؤول وكالة فرانس برس.
وقال المتحدث باسم الاتحاد قيس رقاز "قررت الجمعية العمومية الاستثنائية للاتحاد التونسي أن تونس لن تشارك في شان. هذا القرار اتخذ بعد استشارة الأطباء والمدربين ومسؤولي الأندية،
وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي للعبة (كاف) في نوفمبر الماضي، إقامة نسخة عام 2020 بين الرابع من أبريل و25 منه، بدلا من موعدها المعتاد في مطلع السنة يناير.
وسينعكس هذا التبديل على مواعيد مبارياتمسابقتي الأندية، أي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، بحيث ستقام الجولات الثلاث الأخيرة لدور المجموعات (ثمن النهائي) خلال يناير وبداية فبراير، بدلا من فبراير ومارس. أما الدور ربع النهائي الذي كان من المقرر ان يقام في أبريل، فسيقدم موعده إلى فبراير.
واختتمت التصفيات التأهيلية لبطولة المحليين في أكتوبر، وشهدت تأهل 15 منتخبا هي المغرب (حامل اللقب) وتونس وتنزانيا وأوغندا ورواندا وزامبيا وناميبيا وتوغو وزيمباوي وجمهورية الكونغو الديموقراطية والكونغو برازفيل وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر ومالي، إضافة إلى البلد المضيف.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس توضح أسباب عدم مشاركتها في كأس الأمم الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.