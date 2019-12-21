رياضة | لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الكرة بالأهلي تصتطدم بفايلر.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة التخطيط للكرة بالاهلى برئاسة محسن صالح رفض التعاقد مع مهاجم للفريق فى يناير المقبل وذلك على خلفية طلب فايلر المدير الفنى للفريق بضم النيجيري بليسنيج إيليكي، مهاجم نادي لوزيرن السويسرى.

وتري لجنة التخطيط، أن محمود عبدالمنعم كهربا، قادر على اللعب في مركز المهاجم الصريح، خاصة وانه شارك في هذا المركز مع الزمالك ومنتخب مصر .

وطالبت اللجنة فايلر بتأجيل فكرة التعاقد مع مهاجم حتى نهاية الموسم، خاصة وأن الفريق لا يحق له التعاقد سوى مع لاعب واحد بعد ضم محمود عبدالمنعم كهربا، بجانب أن خط هجوم الأهلي يعد الأقوي في بطولة الدوري ويضم عناصر مميزة.