رياضة | سجل أبطال المونديال.. أندية البرازيل تتفوق 4 – 1 على الإنجليز في كأس العالم للأندية

تأهل ليفربول لنهائي مونديال الأندية بعدما تغلب على فريق مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-1 في مباراة الدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد فريق فلامنجو البرازيلي على حساب فريق الهلال السعودي بعدما فاز عليه بنتيجة 3 – 1.

يخوض فريق ليفربول نهائي بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وشارك في النهائي عام 2005 ضد فريق ساو باولو البرازيلي وخسر بهدف دون رد، بينما فريق فلامنجو يظهر في المباراة النهائية للمرة الأولي، ويتطلع لتحقيق انجاز تاريخي بالتتويج باللقب العالمي هذا العام.

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