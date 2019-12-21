رياضة | خاص.. المقاصة يعدد أسباب تمسك الفريق بميدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. المقاصة يعدد أسباب تمسك الفريق بميدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مسؤولو فريق مصر المقاصة، ما يتردد بشأن رحيل احمد حسام ميدو عن تدريب الفريق على ضوء نتائج الفريق الغير مستقرة مؤخرا.

وقال مصدر من داخل فريق مصر المقاصة لمراسل الخليج 365 الرياضي ان ميدو مستمر مع الفريق، وانه يقوم بدوره على اكمل وجه.

واشاد المصدر بدور ميدو مع الفريق الفيومي، مؤكدا ان الفريق يعاني من سوء حظ لا دخل للمدير الفني به.

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واضاف المصدر ان نادي مصر المقاصة لا يتعامل بالقطعة مع المدربين مؤكدا ان ميدو سوف يحصل على فرصته كاملة.

وتعادل فريق مصر المقاصة مع فريق طنطا بهدف لكل فريق بالاسبوع ال9 من بطولة الدوري العام، على ملعب السلام.

مصر المقاصة بالمركز ال12 برصيد 8 نقاط حصيلة 9 مباريات بواقع 5 خسائر و2 فوز ومثلهم تعادل.

