شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يخضع لفحص طبى جديد فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتكى فتحي من تورم في الركبة اليمنى، تسبب في غيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التي خاضت مباراة الإسماعيلي أمس الأول ، الخميس، في الدوري التى أنتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.
ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي مدى تحسن إصابة فتحي، وموعد مشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة التى سيخوض فيها الفريق إرتباطات هامة يأتي في مقدمتها لقاء الإتحاد السكندري الأثنين المقبل في الدوري.
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