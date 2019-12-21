شكرا لقرائتكم الجونة يواجه طلائع الجيش فى الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف الجونة نظيره طلائع الجيش فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد الجونة الرياضى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة بعد أن حققا الفوز فى الجولة الماضية حيث فاز الجونة على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فيما فاز الطلائع على الزمالك بنفس النتيجة.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الطلائع المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع أسوان.

ويطمح رضا شحاته المدير الفنى المؤقت للجونة فى تحقيق الانتصار الثانى على التوالى بعدما تولى المسئولية بعد إقالة الصربى نيبوشا ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام الطلائع مكون من : "محمود الغرباوى - خالد صبحى - محمد نجيب - باسم على - محمود شبراوى - محمد محسن ليلة - أحمد حمدى - عمرو بركات - جوناثان أنجويم - عمرو عبد الفتاح عمورى - أحمد ياسر ريان"

فى المقابل طالب طارق يحيى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بضرورة استغلال الدفعة المعنوية التى حصلوا عليها بعد الفوز على الزمالك بتحقيق الانتصارات المتتالية للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الجونة مكون من : "محمد بسام -علي الفيل – خالد سطوحي – أحمد علاء – عاصم صلاح - أحمد سمير – مهند مصطفى – فرانك استيفن – محمد شحاتة – كريم طارق - ناصر منسي".