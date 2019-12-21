شكرا لقرائتكم كوريا لاعب لاتسيو: لدي أصدقاء في الدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وصف خواكين كوريا، لاعب نادي لاتسيو، كرة القدم السعودية بالمميزة، ورأى أنها تتحسن في كل عام وتشهد ارتفاعاً في المستويات، ولفت إلى أنه يمتلك أصدقاء في أندية الدوري السعودي.
وقال في مقابلة مع "العربية" يوم الجمعة: كرة القدم هنا مميزة وفي كل عام تتحسن الأمور ويرتفع المستوى، ولدي أصدقاء يلعبون هنا وهم سعداء بما يقدم، ومن الجميل أن تلعب هنا ومن الرائع أن تلعب أمام هذا الجمهور وأتطلع لذلك كثيرا.
وأضاف: نتمني أن تنتهي 2019 نهاية جيدة وأن نكسب السوبر، لأن هذا العام كان عاما مهما.
وذكر: أعتقد أن لاعبي يوفنتوس معتادون علي تلك الفواصل الزمنية واللعب كل 3 أيام وأؤمن بأن أغلب اللاعبين جاهزين تماما لخوض اللقاء وبشكل عام اللاعبين الإيطاليون معتادون على ذلك، ويلعبون مباراتين أو 3 في الأسبوع ولا أعتقد أنها ستكون مشكلة ونتمنى أن بستمتع الجميع.
وواصل اللاعب الأرجنتيني: نلعب معا أنا وديبالا ومن قبل هيغواين في المنتخب الأرجنتيني وعلاقتي بباولو قوية منذ أن كنا صغارا وهو لاعب رائع.
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