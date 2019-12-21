شكرا لقرائتكم انقسام داخل مجلس إدارة الإسماعيلي حول مصير أدهم السلحدار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي حول مصير أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة، حيث يتزعم فريقاً داخل المجلس ضرورة منح المدرب فرصة الاستمرار فى تدريب الدراويش لنهاية الموسم وتدعيم الفريق فى مركزى المهاجم والظهير الايسر فى فترة الانتقالات الشتوية لاسيما بعد الاداء المتميز الذى به الفريق أمام الاهلى رغم الخسارة بهدف دون رد .

بينما يرى فريقاً أخر ضرورة التعاقد مع مدرب أجنبى فى يناير حتى يستطيع قيادة الدراويش فى الدور الثانى للمسابقة ، ويتولى مهمة تدريب الإسماعيلي حاليًا، المدرب أدهم السلحدار، ويعاونه محمد محسن أبو جريشة، وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى، وصبري المنياوي مدير الكرة.

ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبي لخلافة الصربي ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعد أن أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.