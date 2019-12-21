الزمالك يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج

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وخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيليا طوال الفترة الماضية، وسيحرص الفرنسى كارتيرون على تجهيزه من الناحية الفنية للتواجد فى اللقاء القادم أمام الإنتاج الحربى، خاصة أنه يرغب فى الاستعانة بخدماته بصورة أساسية فى المواجهة القوية للفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبى، التى ستقام يوم 28 من ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما اعتمد على محمد عبدالشافى بشكل أساسى فى الفترة الأخيرة نظرًا لإصابة عبدالله جمعة التى ابعدته عن الأبيض فى الفترة الماضية.
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