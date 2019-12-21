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الزمالك يبدأ استعداداته اليوم لمواجهة الإنتاج

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جدة - عمرو شويل يبدأ الزمالك، اليوم السبت، استعداداته للمواجهة المقبلة أمام الإنتاج الحربى التى سيخوضها الفريق ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدورى الممتاز، الثلاثاء المقبل، والتى يسعى خلالها المدرب الفرنسى باتريس كارتيرون، لتجهيز ظهيره الأيسر عبدالله جمعة للمشاركه بها، بعد غيابه عن الفريق فى الفترة الأخيرة للإصابة.

 

وخضع عبد الله جمعة لبرنامج تأهيليا طوال الفترة الماضية، وسيحرص الفرنسى كارتيرون على تجهيزه من الناحية الفنية للتواجد فى اللقاء القادم أمام الإنتاج الحربى، خاصة أنه يرغب فى الاستعانة بخدماته بصورة أساسية فى المواجهة القوية للفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبى، التى ستقام يوم 28 من ديسمبر الجارى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعدما اعتمد على محمد عبدالشافى بشكل أساسى فى الفترة الأخيرة نظرًا لإصابة عبدالله جمعة التى ابعدته عن الأبيض فى الفترة الماضية.

 

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