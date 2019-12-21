حكام مباريات اليوم في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أسماء حكام مباريات غدٍ السبت فى الدورى الممتاز على النحو التالى: الجونة وطلائع الجيش: محمد أبو خاطر ومصطفى حسين وصالح أحمد ..سعد محمد أحمد حكما رابعًا وادى دجلة وإنبى: أحمد حمدى ومحمد فاروق ومحمد عبدالعظيم ..وعلاء حافظ حكمًا رابعًا المصرى وبيراميدز: محمد عادل وتحسين السادات وأسامة السيد ..سالم متعب حكمًا رابعًا

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