رياضة | التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيلة المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق ليستر سيتي اليوم السبت 21 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق ليستر سيتي المباراة وهو متفوق على فريق مانشستر سيتي بفارق 4 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 10 نقاط عن فريق ليفربول متصدر ترتيب البريميرليج حتى الآن والذي سوف يغيب عن تلك الجولة بسبب مشاركته في بطولة كاس العالم للانديه والتي تقام نسختها الحالية في قطر.

وسوف يدفع بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالقوة الضاربة في مباراته ضد ليستر سيتي، حيث تأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون. خط الدفاع : والكر - فيرناندينيو - ستونز - ميندي. خط الوسط : رودري - فودين - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - برناردو سيلفا. Advertisements خط الهجوم : جابريل جيسوس.

ويغيب اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا عن فريق مانشستر سيتي بسبب الاصابة التي تعرض لها مؤخرا، بينما عاد المهاجم الأرجنتيني سيرجو اجويرو لتدريبات السيتي في الأيام الأخيرة، ولكن من المتوقع أن جوارديولا لن يجازف به بعد عودته مباشرة وان يكون على مقاعد البدلاء في هذا اللقاء.

وكان قد حقق فريق مانشستر سيتي فوزا هاما على فريق أرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات في لندن بين الفريقين، وعاد الفريق لنغمة الانتصارات بعد الخسارة من فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الاتحاد.

بينما سيلعب فريق ليستر سيتي هذا اللقاء بالتشكيلة التي يلعب بها منذ بداية الموسم، والاعتماد على المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي في الأمام، وتأتي التشكيلة المتوقعة كالتالي :-

شمايكل - تشيلويل - ريكاردو بيريرا - ايفنز - سوينشو - نديدي - تيليمانياس - ماديسون - بارنيس - جيمي فاردي - ايهانتشو.