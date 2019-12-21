رياضة | الزمالك ضد سموحة.. 3 أسباب جعلت المارد الأبيض يسقط أمام العميد

واهدر لاعبو الزمالك العديد من الفرص السهلة خلال المباراة، وكانت اسهل الفرص الضائعة في الشوط الثاني عن طريق انفراد كريم بامبو جناح الفريق الابيض بعدما وضع الكرة على يمين الهاني سليمان حارس مرمى سموحة خارج المرمى.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" 3 أسباب جعلت الزمالك يسقط في فخ التعادل مع سموحة.

1- سوء التوفيق

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قدم نادي الزمالك مباراة مميزة أمام فريق سموحة، ولكن كان ينقصه سوء التوفيق فقط في بعض الكرات التي اضاعها مهاجمي الفريق، حيث كان مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء في أسوء أيامه بعدما أهدر أكثر من فرصه عن طريق راسياته المميزة، وتألق الهاني سليمان في كرة بالشوط الأول بعد مزدوجة رائعة من مهاجم منتخب مصر الأولمبي.

2- طريقة لعب حسام حسن دخل حسام حسن مدرب نادي سموحة المباراة من أجل الحصول على نقطة واحدة أمام نادي الزمالك، حيث دافع بشكل كبير طوال أحداث المباراة، ولم يصل كثيرا لمرمى الفريق الأبيض الذي كان يحرسه محمد ابو جبل، وتخطت نسبة استحواذ الزمالك في الشوط الثاني 70%، واجرى تغيرات دفاعية بعدما اخرج مهاجمه حسام حسن في الدقيقة 58 من عمر المباراة ودفع بلاعب خط وسط دفاعي، من أجل تأمين اللقاء للخروج بنقطة التعادل.

3- تألق محمد كوفي ظهر اللاعب البوركيني محمد كوفي مدافع فريق سموحة الحالي ولاعب نادي الزمالك السابق بمستوى مميز للغاية، حيث نجح في السيطرة على خطورة مصطفى محمد في معظم احداث اللقاء، وأيضاً أخرج كرة خطيرة في الشوط الثاني بعد تسديدة من فرجاني ساسي وكان المرمى خالي من حارسه الهاني سليمان وقد ساعدت تلك الكرة في خروج الفريق السكندري بالتعادل أمام نادي الزمالك في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.