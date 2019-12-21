رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يحلم بالتسجيل فى مرمي السيتي من أجل الإنفراد بصدارة الهدافين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يحلم بالتسجيل فى مرمي السيتي من أجل الإنفراد بصدارة الهدافين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات السبت جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 16 هدف تامي إبراهام لاعب تشيلسي 11 هدف بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 11 هدف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 10 أهداف تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتى 9 أهداف داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 9 أهداف محمد صلاح لاعب ليفربول 9 أهداف ساديو ماني لاعب ليفربول 9 أهداف رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف Advertisements سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 9 أهداف كريس وود لاعب بيرنلي 7 أهداف ماوباي لاعب برايتون 7 أهداف كيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى 7 أشلي بارنس لاعب بيرنلى 7 أهداف راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 6 أهداف ريتشارليسون لاعب إيفرتون 6 أهداف هاري ويلسون لاعب بورنموث 6 أهداف ليس موسيت لاعب شيفيليد يونايتد 5 أهداف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي 5 أهداف

Advertisements