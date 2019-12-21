رياضة | محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام فلامنجو فى نهائي كأس العالم للأندية

محبي ليفربول الإنجليزي من أجل التتويج بمونديال الأندية لأول مرة فى تاريخ الريدز بينما يأمل فريق فلامنجو فى تحقيق مفاجئة كبىي بالتتويج باللقب.

موعد مباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي

يسعي ليفربول الإنجليزي للفوز ببطولة كأس العالم للأندية على حساب فريق فلامنجو البرازيلي بينما يسعي الفريق البرازيلي لتحقيق مفاجئة بالفوز على ليفربول وستقام المباراة فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي Advertisements يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي فى نهائي مونديال الأندية فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 وقناة الكأس المفتوحه.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي حراسة المرمى : أليسون بيكر خط الدفاع : إلكسندر تيرنت أرنولد، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، أندرو روبيرتسون خط الوسط : هندرسون، فاينالدوم، نابي كيتا خط الهجوم : محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو مانى