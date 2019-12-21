رياضة | ماذا يحتاج بايرن ميونخ في فترة الإنتقالات الشتوية ؟

ورغم تعرض الفريق لهزة كبيرة في بداية الموسم بالسقوط أمام إنتراخت فرانكفورت بسداسية والتضحية بالمدير الفني الكرواتي نيكو كوفاتس، إلا أن المدير الفني الحالي للفريق هانز فليك إستطاع السيطرة على الأمور، وإن كانت الأمور مهتزة بعض الشئ في الدوري الألماني.

موقف الفريق الحالي في جميع البطولات

يحتل بايرن ميونخ المركز الثالث في الدوري الألماني برصيد 30 نقطة من 16 مباراة، وهو غير بعيد عن ثنائي الصدارة بوروسيا مونشنجلادباخ ولايبزج صاحبا الـ 34 نقطة، وذلك قبل مواجهة الفريق اليوم ضد فولفسبورج في الجولة 17 من الدوري الألماني، وهي المباراة الأخيرة في الدور الأول قبل فترة التوقف الشتوي.