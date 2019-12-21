رياضة | موعد مباراة بيراميدز والمصري اليوم السبت 21 /12 /2019 في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بيراميدز والمصري اليوم السبت 21 /12 /2019 في الدوري المصري الممتاز Egyptian Premier League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد الجيش بالسويس مباراة قوية اليوم تحمع بين النادي المصري ونادي بيراميدز ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، فى لقاء قوي يسعي فيه الفريقين للفوز بالثلاث نقاط لتحسين مركزهم بجدول الدوري.

وكان نادي المصري تحت قيادة مدربه إيهاب جل ال خسر اللقاء الماضي أمام فريق إنبي بهدف دون رد بينما خسر أيضا فريق بيراميدز أمام فريق الجونة بثلاث أهداف مقابل هدفين، مما يجعل شعار الفريقين لا بديل عن الفوز.



موعد مباراة المصري وبيراميدز بالدوري المصري يحل فريق بيراميدز ضيف ثقيل على نظيره المصري ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز بالدوري المصري يلتقي فريقي بيراميدز والمصري اليوم ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري فى تمام السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت السعودية والتاسعة ونصف بتوقيت الإمارات والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTime Sport HD.