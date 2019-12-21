رياضة | الهلال ضد مونتيري.. هل يصبح رزافان رجل الإنجازات الغائبة عن الكرة السعودية؟

مدرب الهلال مهمته ربما تكون سانحة لحصد البرونزية، بسبب غيابات مونتيري، والذي سيلعب بدكة البدلاء.

المدرب الروماني استطاع أن يحصد لقب دوري أبطال آسيا 2019، والغائب عن الكرة السعودية، منذ 14 عام، إذ أنه آخر تتويج كان من نصيب الاتحاد في عام 2005، تحت قيادة المدرب الروماني أنغيل يوردانيسكو.