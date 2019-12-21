رياضة | موعد مباراة أستون فيلا وساوثهامتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة استون فيلا ضد ساوثهامتون بث مباشر li

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أستون فيلا وساوثهامتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة استون فيلا ضد ساوثهامتون بث مباشر li والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:20 ص
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أميرة فطيم
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ويسعى الفريقان إلى تحقيق نتيجة جيدة، لعويض خيبات الجولة الماضية، حيث تعرض أستون فيلا إلى هزيمة قاسية أمام فريق شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، فيما سقط ساوثهامبتون أمام فريق ويست هام يونايتد بهدف نظيف.
ويتواجد أستون فيلا في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن ساوثهامبتون صاحب المركز الثامن عشر.
موعد مباراة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي:-
من المقرر أن تقام المباراة على ملعب فيلا بارك، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني.
التشكيل المتوقع لأستون فيلا في مواجهة ساوثهامبتون:-
من المتوقع أن يدفع أستون فيلا بهايتون في حراسة المرمى، وأمامه جاليبرت، وإنجليز، وهاوس، وتارجت، فيما سيضع لانسبوري، وماك جين، وجريليش وناكامبا، وأنور الغازي في وسط الميدان، وسيقود الهجوم ويلسي.
حراسة المرمى: هياتون.
خط الدفاع: جاليبرت – إنجليز – هاوس - تارجت.
خط الوسط: لانسبوري - ماك جين – جريليش – ناكامبا - أنور الغازي
خط الهجوم: ويسلي.
التشكيل المتوقع لساوثهامبتون في مواجهة أستون فيلا:-
يبدأ ساوثهامبتون بأليكس مكارثي في حراسة المرمى، وأمامه سيدريك سواريس، وجاك ستيفانز، ويان بيدناريك، وريان بيرتراند، ويأتي جيكس وارد بروس، وبيير إميل هويبيرج، وموسى دجينيبو، في قلب الميدان، فيما سيقود خط الهجوم شاين لونج، وداني إينجس.
حراسة المرمى : أليكس مكارثي.
خط الدفاع : سيدريك سواريس – جاك ستيفانز – يان بيدناريك – ريان بيرتراند.
خط الوسط : جيكس وارد بروس – بيير إميل هويبيرج – موسى دجينيبو.
خط الهجوم : شاين لونج – داني إينجس.
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