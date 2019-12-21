رياضة | موعد مباراة أستون فيلا وساوثهامتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة استون فيلا ضد ساوثهامتون بث مباشر li

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني.

التشكيل المتوقع لأستون فيلا في مواجهة ساوثهامبتون:-

Advertisements

من المتوقع أن يدفع أستون فيلا بهايتون في حراسة المرمى، وأمامه جاليبرت، وإنجليز، وهاوس، وتارجت، فيما سيضع لانسبوري، وماك جين، وجريليش وناكامبا، وأنور الغازي في وسط الميدان، وسيقود الهجوم ويلسي.

حراسة المرمى: هياتون.

خط الدفاع: جاليبرت – إنجليز – هاوس - تارجت.

خط الوسط: لانسبوري - ماك جين – جريليش – ناكامبا - أنور الغازي

خط الهجوم: ويسلي.

التشكيل المتوقع لساوثهامبتون في مواجهة أستون فيلا:- يبدأ ساوثهامبتون بأليكس مكارثي في حراسة المرمى، وأمامه سيدريك سواريس، وجاك ستيفانز، ويان بيدناريك، وريان بيرتراند، ويأتي جيكس وارد بروس، وبيير إميل هويبيرج، وموسى دجينيبو، في قلب الميدان، فيما سيقود خط الهجوم شاين لونج، وداني إينجس.