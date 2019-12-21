شكرا لقرائتكم أوميد أوكرى يترقب قرار الجهاز الطبى لتحديد حجم إصابته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان أوميد أوكري قد تعرض للإصابة خلال مباراة أسوان وسموحة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري العام، وفاز بها الفريق السكندري بنتيجة 1/0.
وأجرى لاعب أسوان أشعة الرنين على الركبة خلال الأيام الماضية، ومن المقرر تحديد موقفه النهائي اليوم السبت .
ويستعد الفريق الأسواني بقيادة مجدي عبد العاطي لمواجهة نظيره طنطا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 ديسمبر، والتي يستضيفها استاد طنطا الرياضي بمنافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة المحلية.
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