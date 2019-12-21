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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 21/12/2019

حسان العبيدلي قطار دورينا على وين يا هل ترى وين المحطه

كانوا ثلاثه وصاروا اثنين والفارق اصبح كم نقطه

واللي صرف هذي الملايين صرفه بلا حسبه وخطه [email protected]

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