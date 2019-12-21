شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يداعب متابعيه بصورة يتحدى فيها الدون: «مين كريستيانو رونالدو ناو» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - داعب وائل جمعة، لاعب النادي الأهلى ونجم منتخب مصر السابق متابعه عبر «فيس بوك» بصورة يرتقي فيها لمسافة 2 متر و76 سنتينتر، في أحد المباريات.
وجاء نشر الصورة تعليقا على ارتقاء اللاعب الدولى البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، الذي سجل هدفا خياليا من عالم آخر، في شباك سامبدوريا، حيث فاز اليوفى خلال هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الإيطالى.
ويملك رونالدو العديد من الأهداف الساحرة التي خطفت آهات الجماهير خلال مسيرته الكروية مع مختلف الأندية التي لعب بقميصها سواء ريال مدريد أو مانشستر يونايتد وحتى اليوفى. وقالت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «يطير، كريستيانو يطير.. سجل هدفًا برأسية بعدما ارتفع 2.56 متر».
وقال وائل جمعة في تعليقه على الصورة التي أشار فيها للدون: «مين كريستيانو رونالدو الآن».
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة يداعب متابعيه بصورة يتحدى فيها الدون: «مين كريستيانو رونالدو ناو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.